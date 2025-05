Patentino del buon ciclista agli alunni della scuola Medi

Si è svolta ieri mattina la prova pratica in bici per gli alunni di quinta elementare dell’istituto comprensivo Medi di Porto Recanati. L’attività rientra nel progetto di educazione stradale "Il buon ciclista", ideato per insegnare ai bambini le principali regole della circolazione in bici, l’importanza della sicurezza e il rispetto del codice della strada. Alla mattinata hanno preso parte anche il sindaco Andrea Michelini, che ha pedalato insieme con i ragazzi, il vicesindaco Giuseppe Casali e il consigliere di maggioranza Gianluigi Serena, dimostrando con la loro presenza l’importanza di promuovere una cultura della mobilità sicura e responsabile fin dalla giovane età. "L’obiettivo è quello di stimolare nei più piccoli una consapevolezza sul rispetto delle regole e sulla sicurezza stradale" è il commento della docente e responsabile del progetto, Maria Grazia Nalmodi. Le bici e i caschi utilizzati durante la prova sono stati messi a disposizione dal negozio "Non solo bici" di Lamberto ed Enrico Vecchi. Durante il percorso formativo, gli alunni hanno affrontato tre lezioni teoriche in aula, guidati dall’ispettore capo della polizia locale Marta Regini. Al termine del ciclo, sono stati sottoposti a un test per verificare le conoscenze acquisite. La valutazione finale terrà poi conto sia dei risultati del test che dello svolgimento della prova pratica. E saranno proprio l’ispettore Regini e il vicecomandante Matteo Cecchini a consegnare a ciascuno di loro il "patentino del buon ciclista".