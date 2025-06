Patentino digitale agli studenti della media Patrizi: "Formazione necessaria nell’era dei social"

Nella giornata di chiusura del progetto di alfabetizzazione digitale, sono stati consegnati i patentini digitali agli studenti delle classi seconde della scuola media Patrizi di Recanati. Alla cerimonia erano presenti la dirigente scolastica Paola De Tata, Cinzia Grucci, presidentessa del Corecom Marche che ha promosso il programma a livello regionale, e Rita Soccio, referente per l’istituto del progetto che mira a formare i più giovani sull’uso corretto e consapevole delle tecnologie digitali, degli smartphone e dei social media. Durante l’anno scolastico, gli alunni hanno seguito un percorso di formazione che si è concluso con un quiz finale, volto a verificare le conoscenze acquisite. La consegna dei patentini ha rappresentato il momento conclusivo di un’esperienza educativa preziosa. "Un progetto utile e necessario – ha dichiarato la dirigente De Tata – in un’epoca in cui i social media sono parte integrante della quotidianità. L’educazione digitale è oggi più che mai un diritto e un dovere".