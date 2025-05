Patentino digitale per i giovani

Red promuove in regione dei corsi di educazione digitale. Si tengono infatti lezioni che vedono coinvolti gli studenti delle scuole secondarie, in provincia, tra Macerata, Civitanova Marche, Cingoli e Recanati. Il progetto per l’ottenimento di un patentino digitale rappresenta un passo importante verso la formazione di cittadini consapevoli, con lo scopo di promuovere attività di alfabetizzazione digitale e mediatica. Si tratta di un’importante collaborazione tra Corecom, Agcom e Rete educazione digitale Aps, nonché un nuovo progetto per promuovere l’educazione digitale per un futuro tecnologicamente sicuro. "Grazie alla collaborazione con Red abbiamo raggiunto l’obiettivo di sensibilizzare un buon numero di adolescenti all’uso critico e consapevole non solo degli strumenti di comunicazione, ma anche dei contenuti informativi", dichiara Cinzia Grucci, presidente di Corecom. "Il patentino è un’opportunità concreta per formare le nuove generazioni, ma anche per sensibilizzare genitori e docenti sui rischi e le opportunità legate al mondo digitale" ha aggiunto Andrea Foglia (nella foto), presidente Red.