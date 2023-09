Pater noster e Requiem nella versione di Forrest

Domani il teatro Vaccaj, alle ore 18, farà da cornice al concerto organizzato dal Coro polifonico "Città di Tolentino" in collaborazione con la "Fondazione Brunello e Federica Cucinelli" per il "Pater Noster" e il "Requiem for the living" dell’autore statunitense contemporaneo Dan Forrest. Sul palco, oltre al coro tolentinate diretto dal maestro Aldo Cicconofri, anche il gruppo musicale "Canticum Novum" di Solomeo e l’Orchestra da Camera di Perugia, le soliste Samantha Faina (soprano) e Melissa D’Ottavi (soprano) con il tenore cinese Feiye Wang; il direttore sarà Fabio Ciofini.

"Dan Forrest è un giovane autore newyorkese apprezzato ed eseguito in tutto il mondo per la sua eccellente qualità di scrittura musicale che rende le sue opere molto gradevoli all’ascolto, conquistando l’ascoltatore con temi emozionanti e coinvolgenti – spiegano gli organizzatori -. Ciofini è un talentuoso musicista che tiene regolarmente concerti, prevalentemente come importante organista, e masterclass in tutto il mondo, è attivo sia come direttore che concertatore. Dal 2010 è direttore artistico della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli di Solomeo (Perugia)".

Il concerto, che è già stato eseguito diverse volte in Italia, torna a Tolentino sull’onda dei precedenti successi, con il patrocinio del Comune di Tolentino e la compartecipazione del Consiglio regionale, che ne hanno riconosciuto l’alto valore artistico. Le prenotazioni per i posti in teatro si possono effettuare sul sito www.vivaticket.com o agli uffici del Punto Informativo Tolentino in piazza della Libertà, dalle 15.30 alle 18.30 (3755995865) o domani, giorno dello spettacolo, alla biglietteria del teatro Vaccaj dalle 15.30. Il Coro polifonico "Città di Tolentino", nato nel 1980, ha svolto nel tempo un’intensa attività concertistica, ottenendo consensi e riconoscimenti sia in Italia che all’estero. Il maestro Cicconofri è stato fondatore e presidente dell’Arcom (Associazione regionale cori marchigiani), vicepresidente e componente della commissione artistica della federazione nazionale delle associazioni regionali corali.

Lucia Gentili