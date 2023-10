Patologia vascolare e prevenzione: i consigli di Arborino

Aula piena in occasione del convegno organizzato dal gruppo intercomunale Aido Civitanova-Montecosaro per ‘I giovedì dell’Aido’, che vedeva ospite Salvatore Arborino, primario della Radiologia interventistica dell’ospedale di Macerata. La sala don Lino Ramini di via del Timone è stata affollata da una sessantina di presenti che hanno ascoltato il primario parlare della ‘Prevenzione nella patologia vascolare’. Attraverso l’utilizzo di alcune diapositive, Arborino ha posto l’accento su diabete, ipertensione e colesterolo quali cause più frequenti delle problematiche vascolari e ricordando quanto possano influire fumo e obesità, oltre a raccomandare di praticare costantemente attività fisica. La lectio ha generato grande interesse da parte del pubblico, intervenuto con diverse domande, mentre al termine il presidente del gruppo Giulio Fofi gli ha donato una tazza dell’Aido con lo slogan ‘Percorso del sì’.

f. r.