Patologie respiratorie, successo alla lezione di Ercoli

Diversi i civitanovesi, nella don Lino Ramini di via del Timone, accorsi ad ascoltare la lectio del dottor Ludovico Ercoli, già responsabile della patologia respiratoria dell’ospedale cittadino. All’incontro, indetto nell’ambito dei ‘Giovedì dell’Aido’, si è parlato della prevenzione nella bronchite cronica ed enfisema polmonare. Ercoli ha quindi chiarito come la Broncopneumopatia cronica ostruttiva, molto spesso sottovalutata e sconosciuta, rappresenti invece la terza causa di morte nel mondo, dopo le malattie vascolari e le malattie infettive polmonari, ma ha anche rassicurato come la stessa patologia sia curabile e prevenibile. La Bpco si manifesta attraverso sintomi come dispnea, tosse e catarro e le sue cause sono il fumo di tabacco, l’inquinamento atmosferico e le sostanze inalate nell’ambito lavorativo o domestico. Per diagnosticarla occorre una spirometria, mentre le cure sono varie e comprendono farmaci e ossigenoterapia. Infine, è stato trattato anche i problema delle apnee notturne e del russamento, situazioni che possono avere pesanti ricadute nella vita lavorativa. Il pubblico ha mostrato grande interesse verso i temi trattati, rivolgendo varie domande allo stesso relatore.

f. r.