"Patrimonio librario da tutelare in un luogo idoneo"

Si accende il dibattito politico a Tolentino sulla biblioteca Filelfica, chiusa da oltre 7 anni a causa dell’inagibilità di Palazzo Fidi. Il Psi ha rivolto un appello all’Amministrazione comunale affinché si sposti il patrimonio librario in "altro luogo idoneo" in vista dei lavori di ristrutturazione del palazzo, che richiederanno parecchio tempo. Una presa di posizione che ha sollevato la reazione di "Tolentino nel Cuore" e Fratelli d’Italia. "La precedente Amministrazione - spiega Silvia Luconi - fece dei sopralluoghi in centro con la Sovrintendenza per individuare strutture adatte al trasferimento. Non ce n’erano agibili fra quelle comunali, così si decise di procedere con un bando aperto ai privati. Poi, però, arrivarono le elezioni e la nuova Amministrazione non ha seguito quella strada. Alla nostra interrogazione dell’ottobre scorso il sindaco Sclavi ha parlato di costo eccessivo dell’operazione. Eppure nel bilancio consuntivo del 2023 il capitolo della cultura aveva un avanzo di 99 mila euro. E il Comune spende 8.500 euro per la grotta del Grinch e 25.000 euro per il Carnevale piuttosto che per la biblioteca...". Sulla vicenda è intervenuto pure Nicola Serrani, membro del direttivo di "Civico 22", ricordando che "nel tempo sono state portate avanti iniziative politiche da forze extraconsiliari composte anche da membri del non ancora nato Civico 22" e che, grazie a quelle azioni, già dal marzo 2021, "la questione era stata sollevata con determinazione all’allora maggioranza di centrodestra". "Si chiedeva a gran voce - scrive Serrani - di mettere al sicuro tutto il patrimonio culturale della Biblioteca: l’allora sindaco Pezzanesi parlò di osservazione pertinente e prese l’impegno, in prima persona, per una soluzione tempestiva, però mai arrivata". Il dibattito tra le forze politiche si è acceso anche attorno a dei "botta e risposta" che saranno sicuramente oggetto di discussione in aula consiliare.

m. g.