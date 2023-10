Patrimonio su cui scommettere

"Terra cruda patrimonio e comunita" è il titolo del convegno in programma per tutta la giornata di oggi nella sala Cesanelli dello Sferisterio, promosso da Comune, Ecomuseo delle Case di Terra Villa Ficana e dalle associazioni Gruca Ets, Oz e Terrae Odv in collaborazione con l’Ordine degli architetti, Icom Marche e Associazione internazionale Città della terra cruda.

"In occasione del ventennale del riconoscimento del vincolo di tutela al quartiere – spiega l’assessore alla Cultura, Katiuscia Cassetta – siamo onorati di accogliere importanti relatori nella nostra città per una giornata di studio e approfondimento dedicato all’impiego sostenibile della tecnica della terra cruda nell’architettura sostenibile e nel fondamentale rapporto tra patrimonio e comunità di cui il nostro Ecomuseo è perfetto esempio. Una forma museologica estremamente contemporanea ed incisiva nella valorizzazione e conservazione del patrimonio comune".

Il convegno intende approfondire l’attività di indagine sull’edilizia in terra considerata come patrimonio di conoscenze utili, grazie al confronto con esperienze italiane ed internazionali, per l’architettura del futuro sostenibile, durevole e in sintonia con l’ambiente ed il clima. Ciò è già attestato da progetti e realizzazioni a cui occorre affiancare una cultura diffusa della terra cruda. La giornata sarà articolata in due sessioni: la mattina (dalle 9 alle 13) sarà dedicata alla tema del rapporto tra comunità attiva e patrimonio, mentre il pomeriggio (dalle 15 alle 18) sarà dedicato alla terra cruda ed alla sua attualità. Nell’occasione, in collaborazione con l’Ordine degli architetti e con Icom Marche, verranno presentati i risultati della call for project sull’uso contemporaneo della terra cruda e lo stato dell’arte sulle attività degli ecomusei delle Marche.