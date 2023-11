"Patriottismo italiano", ecco l’ultimo libro di Benedetta Barbisan

Presentato a Roma e a Milano l’ultimo libro di Benedetta Barbisan, docente dell’Università di Macerata, dal titolo: "Patriottismo costituzionale. Il caso italiano in prospettiva comparata". Il primo di questi incontri si è tenuto alla facoltà di Giurisprudenza della Università Sapienza di Roma alla presenza, fra gli altri, del presidente emerito della Corte costituzionale Giuliano Amato. Il secondo si è svolto alla Bocconi di Milano, alla presenza anche della presidente emerita della Corte costituzionale Marta Cartabia. "In questo libro vedo la grandissima cultura, gli interessi eclettici, l’eloquio singolarmente nitido dell’autrice – ha rimarcato il prof Andrea Longo, prof alla Sapienza –. Questo è un libro di grande teoria che però si legge come un romanzo. C’è la grande passione della professoressa Barbisan per il diritto costituzionale e i suoi valori". La Costituzione italiana è una Costituzione bella e, se la guardiamo attraverso la lente della linguistica, anche piuttosto accessibile e facile da consultare. Eppure, tra esaltazioni iperboliche e riforme fallite, il rapporto degli italiani con essa è comunque travagliato. Perché è così? Dal 1948, si spiega nel libro, due fattori hanno prosperato e si sono rafforzati a vicenda nelle istituzioni italiane: l’evoluzione del sistema partitico e l’inefficienza della forma di governo. La persistente combinazione di questi due elementi durante l’era repubblicana ha educato gli italiani a dipendere dal sistema dei partiti per i propri bisogni e diritti.