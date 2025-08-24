Patrizia Trucchia muore a 65 anni

Si terrà oggi pomeriggio, alle 15.30, nella Cattedrale di Osimo il funerale di Patrizia Trucchia, morta venerdì mattina all’età di 65 anni, all’hospice dell’ospedale di Loreto dopo una strenua lotta contro un male incurabile. La donna, sorella del consigliere comunale di Recanati Pierluca, è una storica parrucchiera, titolare per oltre quarant’anni del salone "Luci & Colori" a Osimo. Oltre all’impegno costante in salone, nei primi anni Duemila Patrizia aveva vissuto anche esperienze di prestigio, entrando per due volte nel team di acconciatori che seguiva la carovana degli artisti del Festivalbar. La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande cordoglio sia a Osimo che a Montefano, dove era nata, e sui social si moltiplicano i messaggi di affetto rivolti a lei e alla sua famiglia. Accanto a lei fino all’ultimo il marito Alfredo Lazzari e il fratello Pierluca con la moglie Maria Grazia. La camera ardente è stata allestita a Padiglione di Osimo. "Ringrazio tutti – scrive sui social il fratello Pierluca –, per i numerosi messaggi, ringrazio il personale dell’hospice di Loreto, che con amore e professionalità si è preso cura di mia sorella in questo ultimo mese, e quello degli ospedali di Ancona e Pesaro nonché di Villa Adria di Falconara".