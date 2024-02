Patrocinio negato, il caso finisce in Consiglio

Nel 2023 l’amministrazione comunale di Macerata ha assunto circa 520 delibere di giunta, 142 delle quali sono state relative alla concessione del patrocinio comunale alle più svariate iniziative che si sono svolte in città. Patrocinio che, però, è stato negato all’iniziativa "Si può fare? Esperienze e prospettive dell’accoglienza per gli stranieri a Macerata", un importante incontro svoltosi negli spazi della biblioteca comunale, organizzato da Goccia Odv, Anolf, Associazione Piombini Sensini Ets, Azione Cattolica Diocesana di Macerata, Centro di Ascolto e Prima Accoglienza, Caritas Diocesana di Macerata, Refugees Welcome, e al quale partecipò anche il vescovo. "Associazioni che svolgono quotidianamente un’attività meritoria a servizio della comunità su un tema, quello dell’accoglienza ai migranti, di grande attualità", afferma Narciso Ricotta, capogruppo del Pd in consiglio comunale che ha presentato al riguardo una interrogazione che sarà discussa domani in consiglio comunale.