Patrono e Palio Marinaro. Trionfa il quartiere Centro

Con un tempo di tre minuti e 48 secondi e 1315,79 punti è stata la ciurma del quartiere Centro (nella foto) a trionfare nella prima edizione del Palio marinaro di San Giovanni, a Porto Recanati. In questo modo si è conclusa domenica sul lungomare di largo Porto Giulio il programma della festa patronale, iniziato venerdì sera con il corteo storico che ha visto sfilare oltre 180 figuranti in abiti d’epoca. Con loro c’erano anche la banda cittadina "Giuseppe Verdi", il vescovo di Macerata Nazzareno Marconi, il sindaco Andrea Michelini e le autorità civili e militari. Un corteo suggestivo che ha riportato la città alle atmosfere del 1893, valorizzando mestieri, tradizioni e simboli legati al mare e alla comunità.

"Abbiamo restituito alla città una tradizione che unisce e che appartiene a tutti noi: è una vittoria per l’intera comunità", ha commentato il sindaco Michelini durante la corsa del palio che ha richiamato tantissimi spettatori sul lungomare. Tant’è che le ciurme dei sette quartieri si sono sfidate in una gara fatta di forza, velocità e strategia. A dirsi soddisfatto per la riuscita della manifestazione è stato il consigliere comunale con delega ai quartieri, Marino Ferraccioni: "Il successo di questo palio è frutto dell’impegno corale di volontari, figuranti e cittadini. Da qui riparte una storia che porteremo avanti insieme". Oltre a questo, l’amministrazione comunale ha voluto ringraziare i volontari che hanno partecipato all’organizzazione. "Tutto ciò è stato possibile grazie al grande impegno di Barbara Luconi, presidente del quartiere Scossicci-del Sole, insieme a Maria Chiara Carelli, Giorgia Guercio, Giulia Monaldi e Pina Zaccari, che si sono occupate della sistemazione, della catalogazione e della distribuzione degli abiti ai figuranti, coinvolgendo pure le ospiti della Divina Provvidenza di Loreto per alcuni rammendi necessari – ha sottolineato la giunta Michelini –. Grazie al contributo di Franca Zagaglia e Maria Luisa Grilli, che hanno rammendato e recuperato i preziosi ricami, il gonfalone storico, ornato dalle suore del Preziosissimo Sangue in occasione dell’autonomia comunale del 1893, è tornato in bella mostra per le vie della città".

Giorgio Giannaccini