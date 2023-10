Patteggia e va ai domiciliari. Si scaglia contro i poliziotti

Accusato di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, è stato arrestato il 52enne Mauro Mariani, maceratese oggi residente a Corridonia. Mercoledì intorno alle 19 la polizia è stata chiamata in corso Cairoli, perché Mariani, a causa dell’abuso di alcolici, era diventato molesto e pericoloso con i clienti di un bar. All’arrivo degli agenti però il maceratese ha dato in escandescenze, minacciando, insultando e aggredendo i poliziotti. A uno in particolare ha afferrato il polso attirandolo verso di sé, e quando era stato atterrato dalla pattuglia Mariani ha continuato a sbracciare, così alla fine è stato arrestato per le accuse di resistenza e lesioni. Il poliziotto al pronto soccorso ha avuto una prognosi di dieci giorni per il trauma riportato alla mano. Come disposto dal sostituto procuratore Enrico Barbieri, ieri mattina per lui si è tenuto il processo per direttissima in tribunale. Difeso dall’avvocato Marco Emiliozzi, l’uomo ha scelto di rispondere alle domande del pubblico ministero Stefano Lanari. Ha spiegato di avere un lavoro con cui si mantiene, ma ha anche ammesso di avere dei problemi legati al gioco e all’abuso di alcolici. Ha parlato anche con grande franchezza delle difficoltà della sua vita privata e dei suoi precedenti penali, iniziati diversi anni fa con una violenta aggressione alla ex compagna in un centro commerciale, episodio per il quale fu arrestato e condannato. Alla fine, l’avvocato Emiliozzi ha concordato per lui un patteggiamento con il pm Lanari a 13 mesi di reclusione, senza sospensione condizionale della pena per via appunto dei precedenti del maceratese. Mariani li sconterà agli arresti domiciliari, con il permesso di recarsi a lavoro. Purtroppo non è la prima volta che il 52enne si ritrova al centro di vicende del genere, dovute soprattutto all’abuso di alcolici, che lo rendono aggressivo e che spesso hanno fatto finire in situazioni spiacevoli lui e chi lo ha incrociato. In corso Cairoli da tempo arrivano alle forze dell’ordine segnalazioni da parte di residenti e commercianti, per questi comportamenti sopra le righe.