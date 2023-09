Pattegia 2 mesi a Matelica: 60enne senza Green pass entra in bar

Durante il lockdown, era entrato in un bar senza Green pass e aveva iniziato a infastidire i clienti, e all’arrivo dei carabinieri se l’era presa anche con loro. Per questo ha patteggiato la pena di due mesi un matelicese di 60 anni. L’uomo è stato dichiarato parzialmente incapace di intendere e di volere. Il fatto era successo al "Piccolo bar" di Matelica l’8 marzo 2022. L’uomo era entrato nonostante le restrizioni in vigore, e aveva avuto un comportamento molesto con i clienti.

Il titolare aveva chiamato i carabinieri, ma il 60aveva li aveva aggrediti e aveva fatto cadere a terra uno dei due. Così era stato denunciato per lesioni. Ieri per lui si è tenuto il processo, in tribunale a Macerata. In udienza preliminare, davanti al giudice Domenico Potetti, l’uomo, difeso dall’avvocato Paolo Marchionni, ha chiesto di patteggiare la pena a due mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale; la pena è stata convertita poi in un mese di volontariato, con i lavori socialmente utili.

L’imputato all’epoca aveva l’amministrazione di sostegno, e ora è stato interdetto per le sue difficoltà. È stato ritenuto parzialmente capace di intendere e di volere, e di partecipare in maniera consapevole al processo.

