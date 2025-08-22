"Patti chiari sul parco Fonti Sud"

Da quattro anni il parco Fonti Sud in via Bettini, nel quartiere Fonti San Lorenzo a Recanati, non è stato soltanto un’area verde, ma uno spazio di relazione, cura e convivenza.

"Dal 2020 a oggi – scrive il direttivo del Centro Fonti San Lorenzo, che da anni gestisce il punto di aggregazione giovanile presente in zona attraverso una convenzione con il Comune – senza alcun riconoscimento formale né sostegno concreto da parte dell’amministrazione comunale, la comunità del Centro Fonti San Lorenzo ha garantito la manutenzione del parco, permettendo al Comune di risparmiare migliaia di euro di spese di gestione. Lo abbiamo fatto con passione, per le persone che vivono a Recanati, grandi e piccoli, e per dare nuova vita a un luogo che sembrava destinato all’abbandono". Ora, però, è il momento di mettere nero su bianco gli impegni dell’uno e dell’altro e il direttivo, in un recente incontro con la nuova amministrazione, ha chiesto che formalmente ci sia l’assegnazione dell’area al Centro Fonti San Lorenzo e l’impegno a erogare annualmente un contributo economico per coprire i costi inevitabili (benzina, potature, rinnovo dei macchinari). "Al lavoro, come in questi anni, continueranno a pensare i volontari della comunità: già, grazie all’impegno spontaneo e volontario di decine di cittadine e cittadini, un luogo abbandonato e degradato è diventato un bene comune. Al posto di immondizia e incuria oggi ci sono più di 20 alberi, aree di biodiversità, un hotel per gli insetti, quattro panchine e due tavoli. È un modello che funziona, già sperimentato con successo al parco Fonti San Lorenzo: un modello in cui vincono tutti".

Si tratta di un vero e proprio aut-aut posto all’amministrazione: "Finché non avremo una risposta chiara e un’assegnazione formale, la cura del parco Fonti Sud si ferma qui". Nella nota, una punta di rimprovero anche alla precedente amministrazione a guida Bravi: "Nonostante le richieste avanzate negli anni alla precedente giunta, non è mai stato avviato un percorso di assegnazione o di collaborazione formale. Per 5 anni – ricorda Stefano Casulli, educatore e uno dei responsabili del Centro – nessun operaio a tagliare l’erba, nessuna pianta da annaffiare, né un tavolo da acquistare, né un albero da mettere. Ci sono voluti 4 anni (nel 2024) per vederci installata una fontanella e smetterla di portare l’acqua a mano nelle botti, una roba da ante-guerra. Dopo l’insediamento della nuova amministrazione abbiamo incontrato il sindaco Pepa e l’assessore ai lavori pubblici Bartomeoli, ai quali abbiamo ribadito la nostra disponibilità a prenderci cura del parco, chiedendo però un patto chiaro". Asterio Tubaldi