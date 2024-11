Pattinaggio: Juvenilia sul podio con Sargoni,. Buccolini e Sdrubolini

Buon inizio di stagione per la Polisportiva Juvenilia di Polenza, che lo scorso fine settimana si è presentata al Trofeo Città di Pescara con 36 atleti. Prove impegnative nelle due giornate: concentrazione e determinazione hanno fatto raggiungere al team il quarto posto su 63 squadre partecipanti, a un soffio dal podio. Ottimi piazzamenti per i ragazzi: Valentina Buccolini ha conquistato l’argento nella 1000 metri Sprint, e il bronzo sia nella 200 metri Sprint che nella 500 m Sprint, mentre Danny Sargoni il bronzo nella 200 metri Sprint. Tre argenti per Davide Sdrubolini: 200 m Sprint, 1,5 giri Sprint e nella 2000 m a punti. "Gli atleti vedono i frutti dei duri allenamenti settimanali e questo mantiene alto il morale, col la voglia di scalare posizioni in classifica", spiega la Polisportiva.