Patto Ast-Parco Sibillini su animali e sanità

La sorveglianza sanitaria su lupi, cinghiali e altri animali selvatici è necessaria sia per la tutela della salute umana che del patrimonio zootecnico. Non solo. Le informazioni di carattere sanitario riguardanti gli animali selvatici e di allevamento sono necessarie per organizzare e programmare le attività di prevenzione dell’area veterinaria e sicurezza alimentare. E’ questo l’assunto fondamentale alla base del protocollo d’intesa sottoscritto dalla direttrice dell’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Maria Laura Talamè, e dalla direttrice dell’Ast 3 di Macerata, Daniela Corsi, volto a sviluppare azioni comuni per tutelare la salute pubblica.

Nel rispetto delle differenti funzioni, insomma, si uniscono le forze in campo per "sinergie d’azione" che consentano di attuare interventi sempre più efficaci. Nella determina con cui l’Ast 3 ha approvato il protocollo, si evidenzia come il territorio di riferimento si sviluppa su una superficie di 2775 chilometri quadrati, di cui il 75% in area montana, dove insiste il Parco dei Monti Sibillini che si occupa di equilibri ambientali e dello stato di salute degli animali selvatici.

Il Parco ha fra i suoi scopi istituzionali quelli riguardanti la conservazione di specie animali, di comunità biologiche, di processi naturali e di equilibri ecologici; l’integrazione tra uomo e ambiente anche mediante la salvaguardia delle attività agro – silvo – pastorali e tradizionali; la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare.

Dal canto suo l’Ast di Macerata ha come suo obiettivo quello di promuovere e tutelare la salute pubblica attraverso la prevenzione, la cura e la riabilitazione, nel pieno rispetto della dignità della persona.

L’Ast e il Parco, dunque hanno obiettivi e finalità comuni, tra loro complementari. Responsabili scientifici del protocollo sono Alberto Tibaldi per l’Ast 3 e Federico Morandi per il Parco nazionale dei monti Sibillini. Concretamente il protocollo troverà attuazione attraverso accordi operativi in specifiche aree di intervento.

Gli ambiti di collaborazione riguardano – tra l’altro – l’igiene e sanità veterinaria, interventi sulla fauna in difficoltà, accertamento dei danni del patrimonio zootecnico causati da predatori sul territorio del Parco, controllo e gestione delle malattie parassitarie e infettive della fauna selvatica, scambio di informazioni.

