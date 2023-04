"Patto con il tribunale per scontare la pena"

di Antonio Tubaldi

Dopo il tentativo di poter utilizzare, per lavori socialmente utili, chi percepisce il reddito di cittadinanza, l’amministrazione comunale di Recanati ha ben pensato di allargare tale possibilità anche a chi, invece, ha un debito con la giustizia e per legge può estinguerlo, invece che con il carcere, prestando gratuitamente la sua opera a favore della collettività. La giunta, infatti, ha approvato la sottoscrizione di due distinte convenzioni con il tribunale di Macerata per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per la durata di cinque anni rinnovabile sia per chi ha sulle spalle un reato relativo al codice della strada con una pena detentiva e pecuniaria, sia per chi, invece, sulla base del codice penale, è stato condannato a una pena non superiore a quattro anni. In questo caso, su richiesta del condannato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità da svolgere in enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. L’amministrazione, quindi, ha attivato entrambe le tipologie di convenzione con il tribunale di Macerata al fine di accogliere un numero massimo di due soggetti, in particolare residenti nel territorio comunale. In particolare queste persone saranno utilizzate nell’ambito dei servizi socio-assistenziali alla persona, la salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale, storico-artistico e culturale, il servizio parchi e giardini, il servizio viabilità e quello relativo alla manutenzione del patrimonio comunale. Il rischio è che, poi, questi bei progetti facciano fatica a concretizzarsi, un po’ come è successo con i percettori del reddito di cittadinanza. Infatti nel novembre del 2021 la giunta aveva approvato cinque Progetti di utilità collettiva (Puc) per l’impiego di ben 55 persone da utilizzare nella gestione del canile per dare una mano ai volontari che già si occupano degli animali ospiti della struttura, nel servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, per migliorare il decoro urbano con la manutenzione dei giochi per bambini e delle staccionate, per i piccoli lavori nelle scuole, per potenziare i servizi di archivio, biblioteca e mediateca comunale, nei servizi sociali con attività di presenza domiciliare eo telefonica, a supporto del personale impiegato in trasporti eo accompagnamenti, o per passeggiate e piccole commissioni come la spesa e, infine, per la creazione di momenti di intrattenimento quali giochi di società e letture.