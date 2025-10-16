Patto di collaborazione tra giovani avvocati e commercialisti

L’Aiga (Associazione italiana giovani avvocati) e l’Ugdcec (Unione dei giovani dottori commercialisti ed esperti contabili) di Macerata hanno sottoscritto un accordo di partnership per avviare una collaborazione strutturata e continuativa. I promotori, l’avvocato Marco Bernabei e la commercialista Valentina Pilotti, hanno sottolineato il valore strategico della collaborazione tra le due realtà maceratesi: "Unire competenze giovanili e multidisciplinarità per offrire servizi più efficaci, aggiornati e adeguati ai bisogni dei cittadini e delle imprese".

Tra le prime azioni operative previste figurano una serie di tavoli tecnici su casi di crisi d’impresa e operazioni societarie straordinarie, nonché incontri locali di networking per favorire la nascita di collaborazioni tra associati. Non mancherà un calendario di corsi e webinar.

In questi giorni inoltre è stata costituita una community operativa, organizzata in gruppi di lavoro, che riflettono le aree di maggiore interesse e necessità per i professionisti coinvolti. Ogni gruppo avrà il compito di esaminare criticità specifiche, elaborare best practice e proporre iniziative formative o tavoli tecnici per rispondere alle esigenze emergenti dei rispettivi settori.