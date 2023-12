Patto di comunità sull’educazione: obiettivo avere cittadini attivi

Un patto educativo di comunità, unendo il Lions Club Castelfidardo Riviera del Conero con gli istituiti comprensivi di Porto Potenza e Porto Recanati, per creare una società inclusiva e formativa che deve garantire a tutti la capacità di essere cittadini attivi.

L’iniziativa è partita nei giorni scorsi e ha visto la partecipazione della preside di Porto Potenza, Anna Rosa Vagnoni, con le insegnanti Donatella Moschettoni, Nadia Parigi e Marianna Fazzino, oltre al preside di Poro Recanati, Corrado Del Buono, e i docenti Elisabetta Camerota, Lucia Mengoni, Simonetta Costantini, Valeria Tiberi ed Andrea Campelli. Tutti loro hanno ricevuto il materiale, durante una cerimonia organizzata dal Lions Club Castelfidardo Riviera del Conero, presente con i due referenti Marco Paniconi e Francesco Forti.

Ed è stato proposto il concorso artistico "Un poster per la Pace", al quale hanno partecipato i ragazzi. Questa iniziativa, che si svolge tutti gli anni, incoraggia i giovani a esprimere la propria visione della pace. Gli insegnanti hanno condiviso questo valore così prezioso effettuando con gli alunni una riflessione in merito alle guerre e alle violenze che accadono ogni giorno, restando indelebilmente impresse nella storia dell’umanità, come espressione di ferocia e di spregio verso la vita. Ogni ragazzo dei due istituti, con il lavoro realizzato, è divenuto "Messaggero di Pace" attraverso un percorso, che partendo dalla coscienza personale si è concretizzato in elaborati e riflessioni.

g. g.