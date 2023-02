Patto d’intesa in Regione sul miele, alla firma Baldini e Pecora

Le eccellenze agroalimentari, in particolare, il patrimonio apistico, è stato il tema centrale ieri mattina dell’incontro su "Il mercato del miele e l’importanza dei territori per il consumatore", ad Ancona, portando alla sottoscrizione di un patto di intesa regionale sulle buone pratiche per la qualità delle produzioni regionali. C’erano pure il sindaco Massimo Baldini ed il vice Denis Cingolani. Tra i sottoscrittori del documento l’assessore regionale all’agricoltura Andrea Maria Antonini, il sindaco di Montelupone e presidente delle Città del Miele Rolando Pecora, Daniele Orazi della Client Manager Intertek, Serenella Mortani responsabile del coordinamento operativo nazionale delle Città del Miele, l’entomologo e presidente Wba Paolo Fontana, Sara Ruschioni del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Politecnicadelle Marche, la presidente di Coldiretti Marche Maria Letizia Gardoni e Renato Claudio Minardi coordinatore dei Consorzi Apicoltori Marchigiani.