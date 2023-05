Patto per una efficace rete con finalità educative

La città è pronta a vivere una grande giornata di festa che si accenderà già questa mattina quando il centro storico si animerà con la festa del "Patto Educativo Territoriale-Città di Morrovalle". Ci saranno i 37 soggetti firmatari del Patto, organismo ideato e costituito nel 2015 che coinvolge enti e associazioni che si occupano di sociale, sport, musica e cultura, supportate dal Comune di Morrovalle e dall’Ambito territoriale sociale 14, con l’obiettivo di creare una vera e propria rete educante cittadina. La festa durerà per l’intera giornata e coinvolgerà tutto il centro storico, il Pincio e l’area dell’ex convento di San Francesco. Si parte alle 9.30 in viale Cesare Battisti e in piazza Vittorio Emanuele II con una cerimonia di inaugurazione alla presenza dei rappresentanti di tutte le associazioni, comprese scuole, parrocchia, Protezione civile e i Carabinieri in congedo, che poi, a partire dalle 10.30, prenderanno posto nelle location loro assegnate per dare il via ad attività ludiche, sportive e ricreative fino a pomeriggio inoltrato. Ci saranno anche 12 punti di ristoro a cura delle attività del centro cittadino, la chiusura invece è prevista alle 17.30, quando si tornerà in piazza, per brindare tutti insieme e darsi l’appuntamento al prossimo anno. "L’idea della festa del Patto Educativo Territoriale è il frutto degli incontri, del tavolo di lavoro del Patto Educativo con tutte le realtà, che sono iniziati l’estate scorsa – ha sottolineato il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali Fabiana Scarpetta (nella foto) – dopo il periodo pandemico che ha rallentato le numerose azioni messe in campo dal Patto Educativo Territoriale nel primo quinquennio 2016-2020. La festa è l’espressione della volontà di promuovere i valori e le finalità del Patto stesso. Con questa prima edizione, tutti i soggetti coinvolti vogliono ribadire a gran voce che fare rete è fondamentale per sentirci parte attiva di una comunità ispirata a principi solidali".

Diego Pierluigi