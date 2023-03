Patto tra Barbieri e Catena per affrontare l’autismo

di Antonio Tubaldi

Appignano e Montefano scendono in campo insieme, per il secondo anno consecutivo, con un’importante campagna di sensibilizzazione sul tema dell’autismo. "L’attenzione alle persone è un punto centrale del nostro programma di governo – ricorda il sindaco di Appignano Mariano Calamita che ha fatto squadra nel progetto con la collega di Montefano Angela Barbieri –. È per questo ci impegniamo a far sì che anche i bambini e le bambine con autismo o con disabilità vivano bene nella nostra città, sentendosi accolti". Gli fa eco l’assessora alla Cultura Federica Arcangeli: "E’ necessario educare le nuove generazioni al rispetto altrui e al riconoscimento delle ricchezze e potenzialità di ciascun individuo, per evitare che la diversità, che caratterizza il genere umano, venga considerata una barriera alle relazioni sociali o veicoli discriminazione ed esclusione".

Molte sono le iniziative e gli incontri che si svolgeranno durante tutta la settimana. S’inizia domani pomeriggio alle 17 al teatro Gasparrini di Appignano con il concerto di beneficenza a favore dell’associazione Omphalos: "Viaggio con la musica nel cuore", presentato da Federica Cicarè e con l’esibizione del Corpo Bandistico Città di Appignano diretto dal maestro Barani e la partecipazione della Corale Scuola di Musica 1882 diretta dal maestro Ripanti. Lunedì pomeriggio, alle 16.30, nel Comune di Appignano si terrà il seminario "Inclusione scolastica: valutazione del contesto e strumenti operativi", a cura della cooperativa sociale Il Faro e giovedì nelle scuole secondarie di Appignano e Montefano si terrà un incontro con lo scrittore Massimo Pedersoli autore del libro "Quelle improvvise connessioni blu". La campagna di sensibilizzazione si concluderà al Teatro "La Rondinella" di Montefano il prossimo 2 aprile con l’esibizione, alle 17, del Coro Voci Bianche "Do Re Mi" e della Junior Band di Montefano. Durante i concerti si potranno ammirare e acquistare le foto esposte in mostra dall’associazione fotografi Effetto Ghergo di Montefano. Il ricavato andrà in beneficenza all’associazione Omphalos, vicina alle famiglie e all’autismo.