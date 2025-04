Patto tra Comune e aziende agricole

Rinnovato, anche per quest’anno, l’accordo con alcune società agricole del territorio per la messa in sicurezza delle pertinenze stradali, con taglio dell’erba e arbusti lungo le strade extraurbane. Si tratta – si legge nell’atto deliberativo a firma del dirigente dell’ufficio tecnico – di una cooperazione fra pubblico e privato che punta a garantire sicurezza stradale e una migliore cura del territorio. Un’attività da svolgere nell’immediato, vista la rigogliosa crescita degli arbusti lungo le strade che creano non pochi problemi anche alla visibilità degli automobilisti. L’impegno è stato sollecitato anche in consiglio comunale da Stefano Miccini, rappresentante della Coldiretti provinciale e consigliere della lista civica "Uniti per Recanati". Cinque imprese agricole si sono dichiarate disponibili a dare una mano, in possesso di tutti i presidi di sicurezza necessari per svolgere al meglio il lavoro: si tratta della Società Agricola F.lli Bianchini di Montelupone e delle Imprese Agricole recanatesi Ecoambiente di Savoretti Samuele, Caporaletti Giuseppe e Carlo S.S., Piccinini Stefano e C. e di Maccaroni Stefano. Il rimborso forfettario e omnicomprensivo concordato è di 90 euro al chilometro, un costo decisamente più basso rispetto al prezzario ufficiale in materia di lavori pubblici, e pertanto lo stesso risulta estremamente vantaggioso per il Comune. Le strade sono state divise in lotti di poco meno di 30 chilometri e per ora i fondi disponibili, che ammontano a 30mila euro, permettono un solo taglio di erba.