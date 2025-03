Patto tra Unicam e otto Comuni. Nasce la comunità energetica

Firmato l’accordo che dà vita alla comunità energetica rinnovabile (Cer). É composta da Unicam e da otto Comuni (Camerino capofila, poi Castelraimondo, Fiuminata, Gagliole, Muccia, Pioraco, Sefro, Serravalle. La Rete nazionale agenzie energetiche locali sarà il partner in questo percorso. Il contributo, inizialmente partito dal 100%, è stato ridotto fino al 40%.

Alla firma ieri in Comune, il sindaco di Camerino Roberto Lucarelli ha espresso la sua soddisfazione per questo progetto: "L Cer partite sono a livello comunale, mentre noi ci siamo allargati su un territorio molto vasto. Per quanto riguarda Camerino, grazie anche al contatto con Renael stiamo pensando inoltre a diversi progetti di transizione ecologica importanti soprattutto perché, con Unicam che è un grande partner e la città, possiamo arrivare a una decarbonizzazione zero su Camerino. Il percorso richiederà del tempo, alcuni passaggi sono già stati espletati, ci stiamo incamminando verso i bandi pubblici e il momento delle offerte. Parallelamente studieremo il miglior soggetto da mettere in campo tra i nostri nove partner e tutti i cittadini che potranno partecipare, anche come semplice consumatore, alla Cer. Faremo una serie di incontri con esperti sul territorio". "Il meccanismo delle Cer è complesso – ha dichiarato il commissario alla ricostruzione Guido Castelli –, su di loro si sono scaricati gli eccessi della regolazione burocratica europea, ma siamo riusciti ad attivare il finanziamento e ora a realizzare un risultato che potrà garantire energia ai Comuni a un costo e in modo condiviso". "Ogni volta un cittadino o un’azienda utilizzerà energia durante la fase in cui gli impianti funzionano – ha spiegato la direttrice di Renael Benedetta Brighenti – si genererà un incentivo economico erogato dal Gestore dei servizi energetici".

Lisa Grelloni