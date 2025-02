Pattuglie in azione in centro. Controlli contro le risse

Arrestato un extra comunitario, su cui gravava un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Terni per reati legati allo spaccio di stupefacenti e contro il patrimonio, sequestrato hashish e alcuni ragazzi sono stati ragazzi denunciati per detenzione di stupefacenti. È il bilancio del controllo eseguito sabato pomeriggio, disposto dal prefetto di Macerata in sede di comitato provinciale per l’ordine la sicurezza. Personale della questura di Macerata ha operato con gli agenti della polizia ferroviaria di Ancona, dei carabinieri e della polizia municipale di Civitanova, con il supporto del cane antidroga della guardia di finanza civitanovese. Hanno pattugliato il centro, le aree adiacenti alla stazione ferroviaria e il lungomare. Un presidio del territorio per scoraggiare atti vandalici e risse. È stato impiegato anche il personale in borghese, pure in considerazione del fatto che negli ultimi giorni si sono verificati due episodi gravi al Varco sul mare, legati ad aggressioni da parte di baby gang. Un fenomeno preoccupante che ha spinto le forze dell’ordine a effettuare controlli più stringenti. Numerose le persone controllate, soprattutto i più giovani, e identificate in particolare nei pressi della stazione, dell’area portuale e delle vie del centro di Civitanova.