Paura all’alba a Piediripa. Incendio in un appartamento, portata in salvo un’anziana

Fumo e fiamme in un appartamento a Piediripa, i vigili del fuoco soccorrono la proprietaria di casa, una settantenne. Salvati dai pompieri anche i tre gatti che erano nell’abitazione. L’allarme è scattato nella prima mattinata di ieri, intorno alle 6.45, in un appartamento al primo piano in una palazzina di via Volturno, nella frazione di Macerata. Per cause che sono in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco, pare dalla spina di una lampada lasciata accesa, all’interno di una stanza è divampato un incendio che ha interessato inizialmente il materasso di un letto, per poi allargarsi. Sul posto, subito dopo la segnalazione, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Macerata, con l’autobotte e l’autoscala. In casa, in quel momento, c’era la proprietaria, una settantenne, che era sola perché il figlio si trovava al lavoro. I pompieri hanno spento le fiamme e hanno portato in salvo l’anziana. Sul posto anche una ambulanza del 118, che ha prestato le cure alla signora che aveva respirato del fumo. Alla fine, la settantenne ha rifiutato il trasporto all’ospedale. Le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione. Portati in salvo anche i suoi tre gatti. Le fiamme e soprattutto il fumo hanno danneggiato i mobili, le pareti e il soffitto dell’appartamento della donna.