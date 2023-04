Paura delle multe, rimosse alcune auto abbandonate

Finalmente la denuncia di Benito Mariani, consigliere comunale della Lega, sulle tante auto abbandonate nel territorio recanatese sta sortendo i primi risultati. La segnalazione del consigliere più che svegliare la pubblica amministrazione nel ripulire le strade e gli spazi pubblici da questi veri e propri relitti, ha dato la scossa ad alcuni loro proprietari, forse perché, colti in difetto, si sono preoccupati del clamore suscitato dalla denuncia pubblica. Dei cinque mezzi, infatti, presenti da tempo nell’area ex Eko due sono stati rimossi proprio in questi giorni: di questi uno era una Fiat Brava che versava in uno stato di degrado assoluto con copertoni a terra, tettino sfondato e motore fuori uso. Per questa si è fatto vivo il suo proprietario che ha dato incarico ad una autocarrozzeria di prelevare il mezzo per dargli una destinazione diversa e più sicura. L’auto, nel corso del tempo, era divenuta deposito di ogni sorta di roba, una vera discarica tanto più pericolosa non solo dal punto di vista igienico ma anche perché, con il finestrino abbassato e la portiera non chiusa a chiave, rappresentava un problema di sicurezza. Altri mezzi, invece, continuano ad occupare parcheggi come una Renault Megane, posta proprio a fianco di una centralina elettrica, che "comprometterebbe - afferma Mariani - interventi di urgenza". Poco distante un furgoncino rosso, anch’esso parcheggiato da anni, e una Fiat Multipla persino senza targa. C’è da dire anche che i mezzi abbandonati in questa area occupano da diversi anni parcheggi sottraendoli alle attività artigianali e commerciali e ai loro clienti. Le segnalazioni di Mariani è probabile che abbiano portato anche alla rimozione, da parte del suo proprietario, di un pulmino in località Le Grazie abbandonato da anni insieme ad un altro furgone e a un motorino in un’area verde sotto la ditta Ottaviani. Sul terreno persino tracce evidenti di olio. Il consigliere leghista ormai ha avviato una sua battaglia politica contro le auto abbandonate segno di un degrado che sembra non si voglia combattere né porvi alcun rimedio. Mariani, che per mestiere fa l’assicuratore, è consapevole che i mezzi lasciati per strada possono essere sequestrate e portate via in un deposito.

Asterio Tubaldi