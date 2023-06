Paura in spiaggia Ragazzina perde i sensi e rischia di annegare: salvata da due bagnanti

di Giorgio Giannaccini

Una ragazzina di 14 anni si trovava in spiaggia quando, nonostante il mare mosso, è entrata in acqua per fare il bagno. E lì è andata in difficoltà, rischiando di annegare. Ma per fortuna sono intervenuti prontamente due bagnanti che l’hanno di fatto salvata, riportandola a riva. Sul posto sono poi arrivati gli operatori sanitari del 118, che l’hanno condotta per accertamenti in ospedale. L’episodio è avvenuto ieri, sul lungomare Sergio Piermanni di Civitanova. Verso le 10.30, la 14enne si trovava insieme alla zia nella spiaggia libera tra gli chalet Lido Cristallo e Croce del Sud. A un certo punto la donna avrebbe perso di vista la nipote, entrata in acqua. La giovane non riusciva più a tornare a riva ma, ancora peggio, stava ingoiando acqua col rischio di affogare. La situazione rischiava di precipitare, non fosse stato per un ragazzo e una donna che si trovavano sul litorale. I due non hanno perso tempo raggiungendo la ragazzina a nuoto, per poi afferrarla e portarla al sicuro sulla battigia. Quindi è intervenuto il giovane bagnino di salvataggio della Cluana Nantes Leonardo Crupi, 19enne civitanovese, nonché milite della locale Croce Verde, che era in servizio nella torretta davanti al balneare Croce del Sud. "Inizialmente era svenuta: l’ho messa in posizione laterale di sicurezza per aiutarla a riprendersi, buttando fuori l’acqua – racconta il bagnino –. Poi ho controllato i battiti cardiaci e la respirazione, e tutti i parametri sono tornati nella norma. La ragazzina si è presto ripresa, ma era sotto choc. Stamattina (ieri, ndr) era stata alzata la bandiera rossa, che indica che le condizioni del mare non sono idonee per fare al bagno, tuttavia c’è chi entra lo stesso in acqua malgrado i potenziali rischi per la propria salute". Subito dopo il salvataggio è giunta l’ambulanza della Croce Verde di Civitanova: dopo alcuni accertamenti sanitari, la 14enne è stata trasportata al pronto soccorso di Civitanova per accertamenti.