Paura sul lungomare a Macerata: investe 63enne e scappa. Caccia al pirata della strada

Porto Recanati (Macerata), 16 settembre 2024 – Un 63enne stava attraversando la strada del lungomare Scarfiotti quando è stato investito da un’auto che lo ha fatto cadere rovinosamente a terra.

L’autista del mezzo, invece di fermarsi per prestare soccorso, è subito fuggito via. Sul posto è intervenuto il 118 con l’eliambulanza e alla fine l’uomo è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. Non sarebbe in pericolo di vita. Sull’episodio indagano adesso i carabinieri per cercare di rintracciare il pirata della strada. È questo il brutto incidente avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 17.30, nella zona nord di Porto Recanati.

Secondo una prima ricostruzione, il 63enne stava passeggiando sul lungomare Scarfiotti e si trovava all’altezza del lunapark. A un certo, però, si è accinto ad attraversare la strada. A quel punto, per cause in corso d’accertamento, l’uomo è stato centrato da un’auto e così stato sbalzato sull’asfalto. Il conducente del mezzo si è immediatamente allontanato a tutto gas. Quindi è stato lanciato l’allarme e sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, giunti con l’ambulanza della Croce Gialla di Porto Recanati e quella medicalizzata da Recanati.

L’uomo, al loro arrivo, è sempre rimasto cosciente ed era in condizioni stabili. Ma vista la dinamica dello scontro, è stata allertata anche l’eliambulanza. Una volta atterrata, il 63enne è stato caricato e portato all’ospedale di Torrette per tutte le cure del caso. Sul lungomare Scarfiotti sono poi arrivati i carabinieri della Compagnia di Civitanova per ricostruire la dinamica del sinistro e soprattutto per avviare le indagini e trovare il pirata della strada che si è dato alla fuga.