Pavimentazione dei parchi. La seconda vita di scarpe, palline e pneumatici

Recuperare vecchie scarpe da running e/o da ginnastica, pneumatici e camere d’aria di biciclette, palline da tennis e padel per realizzare materia prima secondaria da utilizzare per la produzione di pavimentazione anticaduta per bambini nei parchi giochi, piste di atletica leggera e play – ground. Questo l’obiettivo della Convenzione tra Assemblea territoriale d’ambito, Cosmari Srl e Eso Recycling Società Benefit a r.l. con sede legale a Riccione, che ha avuto il via libera dal presidente dell’Ata, Sandro Parcaroli, nella logica di promozione della cultura del "ciclo del riciclo". Questa particolare raccolta differenziata avrà come destinatari i praticanti e i frequentatori di impianti sportivi, ricreativi, ludici, scolastici ed esercizi commerciali, e negozi di riparazione e vendita biciclette nei Comuni che fanno parte del servizio svolto da Cosmari srl. Il materiale raccolto subirà una fase di selezione della frazione in gomma e successivo trattamento nello stabilimento che la Eso Recycling ha aperto a Tolentino (autorizzato dalla Provincia nel giugno 2023).

Il granulo di gomma così ottenuto sarà messo a disposizione per essere poi utilizzato per la pavimentazione dei parchi giochi delle città, che verranno denominati "Il Giardino di Betty" o la realizzazione di nuove piste di atletica "La pista di Filippide". Ata e Cosmari coinvolgeranno i Comuni per individuare i siti/luoghi dove collocare gli appositi contenitori per la raccolta del materiale esausto, in via prioritaria utilizzando le scuole (dalle primarie, alle medie e superiori) gli impianti sportivi (compresi i circoli del tennis e padel), i negozi di manutenzione delle biciclette e altre attività ludiche e commerciali. Eso Recycling consegnerà nei punti di raccolta comunicati da Ata 3 e da Cosmari gli appositi contenitori per la raccolta differenziata del materiale sportivo, comprensivi delle buste di plastica riciclate per il ricambio. Provvederà anche al loro svuotamento con proprio personale e mezzi, secondo una frequenza e modalità che sarà concordata nella fase di attivazione del circuito comunale e/o del singolo Comune (in generale sono programmati fino ad un massimo di tre ritiri, minimo uno, per ogni contenitore, nel corso di un anno). Il progetto "Esosport" prevede per tutti i Comuni dell’Ata 3 la fornitura di un numero massimo di 68 contenitori: 48 per la raccolta delle scarpe e delle sneakers, 10 per la raccolta delle palline da tennis e padel e 10 per la raccolta delle camere d’aria e dei pneumatici delle biciclette. Durata della convenzione; due anni, con eventuale rinnovo a sei mesi dalla scadenza.