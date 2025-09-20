"Pavimentazione sicura in piazza"

"Non sussistono pericoli per i pedoni in piazza Matteotti a Potenza Picena, e la stabilità delle pietre che compongono la pavimentazione è garantita da un sottofondo di calcestruzzo armato. Mentre i cavi elettrici sono stati incamiciati in nuove intubazioni". Lo affermano l’ingegnere Raffaele Solustri, responsabile dei lavori in piazza Matteotti, e l’impresa esecutrice Vuesse Costruzioni srl, che hanno mandato una nota scritta al sindaco Noemi Tartabini e al gruppo di minoranza Idea Futura. Nei giorni scorsi, l’opposizione aveva segnalato alcune presunte criticità in piazza Matteotti, sostenendo che le pietre usate per la pavimentazione fossero posizionate in senso contrario e che mancasse l’interramento dei cavi elettrici, mettendo a rischio il collaudo dell’opera.

"Il materiale scelto per la parte pedonale della piazza è stato selezionato dalla Soprintendenza – sottolineano l’ingegnere Solustri e la Vuesse Costruzioni –. La scelta effettuata, trattandosi di pietra in arenaria, non può che presentare delle irregolarità sulla superficie di qualche millimetro. Ma vista la modesta non uniformità delle pietre, non riteniamo che sussistano pericoli di sicurezza dei pedoni. Sulla pavimentazione carrabile in cubetti di arenaria, si è scelta la geometria degli archi contrastanti perché è la tecnica più usata e resistente per le piazze. La stabilità dei cubetti è garantita da un sottofondo di calcestruzzo armato di 15 centimetri. Inoltre si è provveduto a incamiciare tutti i cavi elettrici presenti in nuove tubazioni di supporto".