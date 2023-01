"Pavimentazione tranello per tutti"

Si parla sempre di strade dissestate, di buche che spaccano gomme, di priorità negli interventi di sistemazione, ma si parla poco di certi marciapiedi e piazzole ove ogni passo è a rischio e non son pochi gli inciampi. In primis, il piazzale in ciottolato antistante la farmacia numero 3, a servizio dell’ utenza del palazzo studentianziani, ove, come ha informato il sindaco, saranno ricavati una decina di appartamenti da mettere a disposizione di anziani non autosufficienti. "Questa pavimentazione è un tranello per tutti", protesta un utente della zona, che s’è salvato da un rovinoso capitombolo. E ha tutte le ragioni per lamentarsi. Il cemento che lega i ciottoli del selciato, infatti, si è con il tempo sbriciolato e sul piazzale spuntano insidiosi stacchi di ciottoli. Non meno pericolosi alcuni tratti del marciapiedi del lungomare sud lato ovest. Qui non ci sono ciottoli ma lastre di pietra e il fondo è tutt’altro che piatto e lineare. La zona è molto frequentata anche per via del parco per bambini, spesso accompagnati da nonne e nonni. Una zona di passeggio malmessa che non è il meglio per loro.

g. f.