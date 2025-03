"Paziente inviato al pronto soccorso dopo i controlli in farmacia"

Le due farmacie comunali, gestite dall’azienda servizi Potenza Picena (Aspp), società partecipata al 100 per cento dal Comune, hanno da tempo messo a disposizione dei cittadini un insieme di importanti attività diagnostiche, come l’elettrocardiogramma, l’holter cardiaco e pressorio e il test helicobacter pylori, causa dell’ulcera gastrica. Alcune di queste attività sono oggi ricomprese nella così detta farmacia dei servizi, progetto che ha attuato per prima in tutta Italia la Regione Marche e al quale l’azienda servizi Potenza Picena ha aderito con entusiasmo.

"Una conferma – dice Mario Properzi, amministratore unico dell’Aspp – sull’utilità di poter erogare prestazioni diagnostiche di prossimità che contribuiscono alla riduzione delle code in pronto soccorso si è avuta proprio in questi giorni, con la pronta esecuzione di elettrocardiogrammi a diversi pazienti. Uno di loro, dopo la refertazione telematica del cardiologo è stato poi invitato dalla professionista a recarsi al pronto soccorso, dove gli è stata indicata l’applicazione di un holter pressorio in farmacia. Così facendo sono stati evitati possibili e gravi conseguenze per gli utenti. La farmacia dei servizi – sottolinea ancora l’amministratore unico Properzi – dovrà essere inserita nella riforma prevista come presidio sanitario di prossimità, in grado di snellire l’iter lungo e tortuoso per accedere alle prestazioni diagnostiche, onde garantire il fondamentale diritto alla salute del cittadino".