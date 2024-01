Pazienti di due paesi di nuovo senza medico

Aveva accettato di ricoprire il ruolo di medico di base a Fiuminata e Gagliole finché non gli si fosse presentata l’opportunità di entrare in una scuola di specializzazione e, dopo dieci giorni di servizio, la dottoressa Alice Grelloni è già ai saluti. Aveva preso il posto del dottor Properzi, andato in pensione il 31 dicembre, entrando in servizio il 2 gennaio scorso con un contratto breve proprio perché era in attesa di conoscere le graduatorie per le specializzazioni e lo aveva fatto "per amore della mia comunità". "Oggi purtroppo sarà il mio ultimo giorno - fa sapere la dottoressa 25enne -. Come avevo già anticipato più volte, mi si è appena proposta l’opportunità di iniziare una scuola di specializzazione, fase fondamentale del mio percorso istruttivo e lavorativo, ed è dunque un’occasione a cui non posso proprio rinunciare. Davvero col cuore in mano esprimo il mio grande dispiacere nel non poter continuare ad aiutare i miei compaesani, ma sottolineo quanto sia stato un onore, seppure per poco, avere questo ruolo e aver ricevuto tanta stima e riconoscenza". In primavera era comunque previsto un nuovo bando di assunzione dopo che il primo, alcuni mesi fa, era andato deserto. Sulla questione era stato impegnatissimo anche il sindaco, Vincenzo Felicioli, insieme all’allora direttore dell’Area Vasta 3, Daniela Corsi. Avevano cercato di trovare una soluzione e il primo cittadino aveva espresso parole di grande stima e riconoscenza verso il medico, elogiandone non solo la giovane età ma anche lo spirito di servizio nei confronti del territorio e degli utenti, per lo più anziani: "Ringrazio il sindaco per la fiducia , l’Ast, e soprattutto tutti coloro che mi hanno sempre sostenuto e incoraggiato, nonostante la mia giovane età - conclude la dottoressa Grelloni -. Fiuminata è la mia casa e mi auguro con tutto il cuore che presto si possa trovare una soluzione definitiva, che possa permettere alla nostra piccola comunità di ricevere i servizi che merita".

Gaia Gennaretti