Pd: Catena, Formica, Salvucci e Cavallaro in campo con Bomprezzi

Il sindaco di Montecassiano, Leonardo Catena, l’ex sindaco di Colmurano Ornella Formica, Giovanna Salvucci del Pd di Urbisaglia e Claudio Cavallaro, consigliere comunale di Castelraimondo, in campo a sostegno della candidatura di Chantal Bomprezzi (nella foto) per la segreteria regionale del Pd. "Sono molto onorata del sostegno di persone così qualificate e competenti che hanno dimostrato sul campo di avere consensi importanti – ha detto la candidata –. L’obiettivo del nostro Pd Marche è battere la destra riconquistando tutti i cittadini che hanno deciso di astenersi o che hanno scelto altri partiti". Al fianco di Bomprezzi ci saranno anche Thomas Braconi, sindaco di Agugliano; Donatella Paganelli, sindaca di Montecalvo in Foglia; Meri Marziali, sindaca di Monterubbiano; Michele Franchi, sindaco di Arquata del Tronto; Susanna Dini, capogruppo Pd in consiglio comunale ad Ancona; Angelo Flaiani, vicesindaco di Folignano; Silvia Venerucci, consigliera comunale a Sassocorvaro- Auditore; Lara Piatanesi, presidente del consiglio comunale di Castelfidardo; Andrea Storoni consigliere provinciale di Ancona e Alessandro Iagatti segretario del Pd a Fermo.