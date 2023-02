Pd, dalle 9 alle 13 si sceglie il candidato

Congresso Pd, oggi la scelta dei quattro candidati negli ultimi 11 circoli della provincia, tra cui quello di Civitanova. Francesco Micucci corre per Stefano Bonaccini, Giulio Silenzi per Elly Schlein, Alessandro Vallesi sostiene Gianni Cuperlo. Ma a raccolta sono chiamati gli ottanta iscritti dem civitanovesi. Saranno loro a scegliere una tra le quattro mozioni presentate dai tre candidati, oltre alla quarta Paola De Micheli (non risultano esponenti noti del Pd cittadino tra i sostenitori), con i due più votati a livello nazionale nei circoli dopo questo weekend che si sfideranno alle primarie del 26 febbraio, quando alle urne saranno chiamati non soltanto i membri del partito ma anche tutti gli elettori e i simpatizzanti. Appuntamento dunque alle 9 nei locali di via Mameli, con le urne che si chiuderanno alle 13. Nella prima parte della mattinata ci sarà spazio per l’illustrazione delle mozioni e per il dibattito, poi, nella seconda parte, via alle operazioni di voto. Varie le posizioni tra i dem civitanovesi. A sostenere Bonaccini è il capogruppo in consiglio comunale Micucci, che vede nel presidente regionale dell’Emilia-Romagna la migliore "sintesi tra le varie anime del partito, in particolare tra la cultura cattolica e quella di sinistra. E’ bene non arrendersi a spinte troppo radicali. E poi basta con queste banalizzazioni della serie ‘renziani’ contro i ‘comunisti’". "Bonaccini – aggiunge Micucci – ha spalle larghe ed esperienza amministrativa che possono farlo andare avanti in un partito reo di aver ‘bruciato’ fin troppi segretari, a causa delle correnti". Se per Micucci bisogna perseguire la strada della moderazione, secondo Silenzi è invece necessario "un impulso nuovo, che dia il via a un’esperienza di sinistra e che si concentri su lavoro, ambiente, sanità e welfare". Elementi che l’ex vicesindaco civitanovese riscontra nella proposta della Schlein, definendola "un modo di fare politica che riavvicina il partito alla gente e che va nella direzione del superamento delle correnti, perché la politica ‘renziana’ è ancora molto presente nel Pd". Voterà invece per Cuperlo, che pur ammettendo che ormai si tratta di una "battaglia improba" dato il distacco di Schlein e Bonaccini su gli altri due sfidanti, l’avvocato Vallesi: "Lo sostengo poiché è l’unico ad esprimere un’identità di partito e delle posizioni precise, come l’idea del cancellierato alla tedesca, la riforma costituzionale e il nuovo statuto dei lavoratori su input della Cgil". Oggi si voterà anche nei grossi circoli di Macerata e Tolentino, oltre Cingoli, Corridonia, Montefano e Urbisaglia che raggruppa anche quelli di Sarnano-Gualdo, San Ginesio, Loro Piceno e Ripe San Ginesio-Colmurano. Dopo il voto in 20 circoli su 32 del Maceratese (Pollenza non va a congresso visti i pochi iscritti, ndr), i dati aggiornati a ieri sera dicono: Bonaccini al 50,68%, la Schlein al 43,87%, Cuperlo 4,76% e la De Micheli 0,68%.

Francesco Rossetti