Pd: "Difesa della costa, timore per il cantiere estivo"

"Difesa della costa: ennesimo annuncio disatteso o lavori in piena estate?". A chiederselo è il gruppo consiliare del Partito democratico, che nel farlo lancia un altro affondo verso l’amministrazione comunale di Potenza Picena. "A mezzo stampa, lo scorso gennaio, avevamo chiesto alla giunta della sindaca Tartabini che fine avesse fatto l’intervento di difesa della costa sud: nessuna risposta – questo l’attacco dei dem tramite un comunicato stampa –. Arrivati ormai a fine marzo torniamo sull’argomento perché il nostro timore di un cantiere a ridosso della stagione estiva rischia seriamente di concretizzarsi dato che la durata prevista dei lavori nel cronoprogramma del progetto è di 64 giorni. Parliamo del resto di un intervento di più di 500mila euro".

In tutto ciò, sempre il gruppo consiliare del Pd, sottolinea anche che i lavori di difesa della costa "sono stati aggiudicati in data 21 dicembre dalla Sua (Stazione unica appaltante) di Macerata, tra l’altro con una nota del Rup (Responsabile unico del procedimento) del Comune del 19 dicembre dello scorso anno per l’avvio lavori ‘in via d’urgenza’. Forse proprio quel ‘in via d’urgenza’ aveva spinto il sindaco Tartabini in una lunga intervista rilasciata a il Resto del Carlino, a inizio anno, per annunciare che questo intervento sarebbe stato realizzato ‘nelle prossime settimane’".

Per questo motivo, alla fine del comunicato i dem si domandano con una certa retorica: "Ci troviamo di fronte all’ennesimo annuncio disatteso o rischiamo davvero che i lavori si concludano a stagione estiva più che avviata?".

g. g.