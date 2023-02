Pd, due seggi in città per scegliere il nuovo segretario di partito

Appuntamento dopodomani, a Potenza Picena, per tutti gli iscritti, gli elettori e i simpatizzanti del Pd, che potranno votare per eleggere i nuovi segretari nazionale e regionale del partito. In un comunicato stampa, il circolo locale dei dem fa sapere che "nel Comune di Potenza Picena, grazie all’impegno di oltre 20 volontari, si potrà votare in due seggi distinti: a Potenza Picena in piazza Matteotti al civico 6, a Porto Potenza in via Roma 20. Si vota dalle 8 alle 20, e il voto è aperto anche ai 16enni". Ma non solo, per l’occasione ci sarà un’importante novità: "Potranno inoltre votare nel seggio di Potenza Picena anche i residenti di Montelupone. Una grande prova di democrazia che nessun’altra forza politica mette a disposizione dei cittadini. Domenica venite a trovarci – concludono i dem –, oltre a votare sarà un’ottima occasione per incontrare i dirigenti e i militanti del Pd di Potenza Picena".