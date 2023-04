Pd, la neo segretaria regionale Bomprezzi incontra i cittadini

Domani, alle 17 alla Pinacoteca civica di piazza XX Settembre a Monte San Martino, incontro con la neo segretaria regionale del Partito Democratico Marche Chantal Bomprezzi. Sarà accolta dal vicesindaco Piernicola Abbati (nella foto) e dal segretario del circolo Pd cittadino Michele Furiani. Abbati farà gli onori di casa per conto del sindaco (Matteo Pompei) impegnato in missione per un progetto europeo. "Un segno di attenzione nei confronti dei paesi dell’entroterra che troppo spesso vengono trascurati in quanto elettoralmente poco significativi – afferma Abbati –. Apprezziamo doppiamente la sua visita lontano da scadenze elettorali e con la finalità di ascolto dei territori". "Tutti possono partecipare, sia i simpatizzanti che gli iscritti – ha aggiunto Furiani –. Faremo presenti alla nostra segretaria regionale i fabbisogni della comunità e ascolteremo le strategie che il Pd intende inserire nel proprio programma". La segretaria dem sarà alle 15 a Servigliano e dopo l’incontro a Monte San Martino andrà ad Amandola.