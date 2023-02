Pd, l’ora delle primarie Ecco seggi e schieramenti

Domenica il popolo del Pd è chiamato a scegliere il segretario nazionale del partito tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein e quello regionale tra Chantal Bomprezzi e Michela Bellomaria. Tutti possono votare recandosi alle urne che saranno aperte dalle 8 alle 20, chi non è iscritto al partito dovrà pagare 2 euro mentre gli altri non dovranno dare nulla. I seggi sono aperti ad Appignano nella sede Pd, a Caldarola nella zona container, a Camerino nella sede Contram, a Castelraimondo in via Papa Giovanni XXIII, a Cingoli nell’ex magazzini Cristofanelli, a Civitanova in via Mameli, a Colmurano nella scuola elementare, a Corridonia nella sede Pd, a Fiuminata nella casette di legno, a Loro Piceno in piazza Matteotti, a Macerata nella sede del Pd, a Matelica nel circolo Acli, a Monte San Giusto nella sede del Pd, a Monte San Martino nella scuola elementare, a Montecassiano in via Ugo la Malfa a Sambucheto, a Montecosaro al ristorante Olivo, a Montefano nell’ex scuola, a Morrovalle all’hotel San Crispino, a Porto Recanati nella sede del Pd, a Potenza Picena nella sede del Pd, a Recanati al Centro Villa Teresa, a San Ginesio in via Zaccagnini, a San Severino al circolo pensionati, a Sarnano alla Pizzeria Sassotetto, a Tolentino alla biblioteca filelfica, a Treia alla Torre Del Mulino, a Urbisaglia al circolo anziani. La candidatura di Bonaccini è appoggiata da Irene Manzi, Angelo Sciapichetti, Francesco Comi, Romano Carancini, Andera Gentili e Francesco Micucci; mentre per la Schlein si sono schierati Giulio Silenzi, Fulvio Esposito, Luciano Ramadori, Rodolfo Frascarello, Mario Antinori. A livello regionale, a favore di Bellomaria si sono espressi Andrea Gentili, Manzi, Ninfa Contigiani, Silenzi, Micucci, Valentina Mordini, Lidia Iezzi, Andrea Marinelli, Filippo Simoni; al fianco di Bomprezzi ci sono Sciapichetti, Narciso Ricotta, Carancini, Comi, Marco Belardinelli, Claudio Cavallaro, Leonardo Catena, Mario Morgoni.