Pd: "Spogliatoi al centro sportivo, quando i lavori?"

"Nuovi spogliatoi al centro polisportivo di San Girio: quando inizieranno i lavori?". A Potenza Picena se lo domanda il gruppo consiliare del Partito democratico, guidato dal capogruppo Enrico Garofolo. "Dopo aver perso ogni possibile occasione di finanziamenti pubblici negli ultimi anni tra cui varie edizioni del bando ‘Sport e Periferie’ e altri – affermano i dem in un comunicato stampa –, la scorsa estate la giunta Tartabini decideva che fosse finalmente arrivato il momento di avviare il progetto per la realizzazione di nuovi spogliatoi nel centro polisportivo di San Girio. Considerata l’importanza dell’opera più volte sollecitata nel corso di questo mandato, il 2 agosto del 2022 il Consiglio comunale con voto unanime ha approvato la proposta di ricorrere a un muto di 558mila euro per finanziare l’intervento". Ma presto, sottolinea con forza il gruppo consiliare del Partito democratico, sono sorti i primi ritardi nell’avvio dei lavori: "Tutto faceva pensare che si volesse accelerare l’avvio dei lavori. Un progetto definitivo c’era già, donato al Comune dalla Ssd Hockey Potenza Picena. La giunta lo delibera in data 28 settembre 2022 e il 9 novembre il Comune stipula il contratto di mutuo con l’Istituto Credito Sportivo. Trattandosi di un intervento lungamente atteso e da tutti ritenuto importante anche in ottica di promozione turistica, perché – si chiedono i dem – a metà marzo ancora non è stata affidata la progettazione esecutiva? Cosa si aspetta? Di questo passo rischiamo seriamente di non vedere realizzati i nuovi spogliatoi neanche per l’avvio della prossima stagione, fortuna che per la giunta era un intervento prioritario".