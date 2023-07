Pd strumentalizza la Sanità Maceratese, Fdi replica al consigliere Carancini

"Verosimilmente, visto che la regione a guida Acquaroli sta facendo bene, il consigliere Carancini non ha altre scelte se non attaccare in maniera scomposta la struttura amministrativa. Se ci criticano vuol dire che lavoriamo bene, andiamo avanti". Pierpaolo Borroni, consigliere regionale di Fdi, membro della quarta commissione consiliare ‘Sanità’, replica al consigliere Pd sulla vicenda inerente al licenziamento di Alfredo Mazza da primario della Cardiologia dell’ospedale di Camerino per mancato superamento del periodo di prova. "Quando si decide scientemente di fare politica strumentale sulla salute dei cittadini – attacca Borroni – ci si qualifica per quello che in realtà si è, un politico di parte che pensa solo alla propria poltrona in spregio all’interesse collettivo. E il consigliere Carancini è l’emblema di questo modo di intendere la politica. Pur di attaccare la giunta regionale di centrodestra, finge di non vedere ciò che sta accadendo nella sanità maceratese, grazie anche a Daniela Corsi, direttrice Ast 3". A giudizio del consigliere di Fdi gli esempi da portare sono tanti, a partire dalla scelta di "professionisti validi e preparati che stanno facendo rinascere le Unità operative che sono stati chiamati a dirigere come Urologia a Civitanova, Neurologia a Macerata, Medicina e Ortopedia a Camerino". Secondo Borroni la passione con cui Carancini segue la mancata conferma di Alfredo Mazza fa pensare, visto che quest’ultimo è stato valutato "seguendo i criteri che vengono applicati per tutti i direttori". "Forse il primario in questione era un amico di Carancini?", si chiede Borroni. "Probabilmente – aggiunge – la verità è un’altra. Il consigliere Carancini, visto il buon lavoro svolto dalla Ast 3 sotto la direzione della Corsi, vuole attaccare politicamente la struttura ergendosi a giudice unico e supremo, ma solitario, come spesso accade". Insomma, "il Pd vuole strumentalizzare per propri fini politici".