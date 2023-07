Pd Tolentino, «Non blocchiamo il progetto scolastico»

"Siamo pronti a collaborare sulla scuola". Il segretario del Pd Tolentino Matteo Pascucci lancia un appello al sindaco Mauro Sclavi e alle forze del centrodestra, invitandole a "non bloccare il progetto scolastico per mere lotte interne". "Anche il nostro programma prevedeva lo spostamento di alcune classi al centro della città, considerata l’inadeguatezza conclamata delle aule attuali e le lungaggini dei lavori di costruzione del nuovo polo scolastico – afferma Pascucci –. L’insuccesso di questo obiettivo per l’amministrazione comunale dipende da due cause molto diverse: in primis l’inadeguatezza della proposta della giunta e in seconda battuta il veto dei partiti del centrodestra all’opposizione locale. Il silenzio imbarazzato degli esponenti della giunta di centrodestra, come Alessandro Massi e Alessia Pupo, e il "buffetto" dato al presidente della Provincia dopo il suo schiaffo alla città, ci fanno dedurre che la causa sia soprattutto politica. Noi siamo pronti a votare una proposta del sindaco in Consiglio per far sentire la sua voce nei confronti della Provincia. Ci rivolgiamo poi ai partiti di centrodestra in Consiglio: non giocate con la scuola. In gioco ci sono i diritti degli studenti e le loro famiglie. Il Partito Democratico si appella al buon senso e chiede che vengano rispettati i patti stabiliti senza arretramenti ed è aperto a collaborare per trovare una soluzione per lo stato di precarietà degli studenti che si troveranno ad affrontare un altro anno dentro i capannoni".