"Pd, una proposta per coinvolgere gli astenuti"

"La vera notizia di queste primarie è stata la straordinaria partecipazione. L’intenzione del Pd di farsi casa aperta e accogliente era già in sé, nel nome e nel fatto che siamo gli unici a farle ‘le primarie aperte’. Ciò che non era scontato, invece, è che quell’intenzione fosse colta in questo momento". La segretaria comunale del Pd, Ninfa Contigiani, ha voluto ringraziare le 940 persone che sono andate a votare, il 26 febbraio scorso, alle primarie del Pd per la scelta del segretario nazionale e di quello regionale. "La traiettoria indicata con forza dalla partecipazione indica il dovere di mettere a frutto la centralità che tanta gente ha dimostrato di riconoscere al Pd, perché sappia proporre soluzioni agli assilli della vita quotidiana degli italiani, ma anche coordinare e unire il pluralismo del centrosinistra in questa direzione – ha aggiunto Contigiani –. La sfida che la neo segretaria eletta, forte della grande legittimazione che il risultato le ha dato, sarà proprio quella di far crescere le nostre proposte nella fiducia di coloro che fino ad oggi si sono astenuti. Il nostro è un Paese in bilico, oltre il contributo individuale c’è bisogno di riprendere un’azione collettiva e comune per il bene di tutti. La differenza di valore tra la prima donna segretaria del Pd e la prima donna capo del governo del Paese sta tutta qui, nell’intelligenza collettiva e nella comunità che le sta dietro a fronte di un insieme di competitor diretti che scalpitano l’un contro l’altro armati mentre la donna sola si guarda le spalle".