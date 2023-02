Appuntamento stasera, alle 21.15 nell’oratorio Don Bosco di Porto Potenza, con l’assemblea pubblica "Turismo: motore di crescita della comunità", organizzata dal Pd locale. L’ospite di turno sarà Nazareno Franchellucci, sindaco di Porto Sant’Elpidio da 10 anni. "Il futuro va disegnato tutti insieme – spiegano i dem in merito all’incontro –. Affronteremo il tema cruciale dello sviluppo turistico del territorio, del suo possibile impatto sull’economia locale e di quali politiche occorra mettere in atto per centrare l’obiettivo di diventare una vera località turistica. Sarà un’occasione importante".