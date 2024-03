Pec e digitale. Corso gratuito al centro ricreativo

"C’è posta per te versione Pro: Pec, Rem e i nuovi domicili digitali", si prepara a partire domani (dalle 9.30 alle 12), al centro socioculturale e ricreativo "Monsignor Raffaele Vita", il corso finalizzato ad approfondire il valore della Pec, Rem e del domicilio digitale. Durante la lezione verrà approfondito il concetto di validità giuridica riconosciuta alla Pec e sarà introdotto il nuovo servizio di Registered Electronic Mail. Inoltre, verranno approfonditi tutti i vantaggi di avere il proprio domicilio digitale e come eleggerlo.

L’iniziativa fa parte del percorso formativo "Bussola Digitale", a cura di Regione Marche e Dipartimento Transizione Digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e finanziato con i fondi del Pnrr, appositamente predisposto per far conoscere agli utenti meno esperti gli strumenti necessari ad esercitare i loro diritti di cittadinanza digitale, ma anche per consolidare le competenze digitali degli utenti più avanzati.

In aula si richiede una discreta confidenza nell’uso di computer o cellulare, della navigazione Internet, nonché una conoscenza base degli argomenti che si tratteranno. Per iscrizioni 0733.439900 o direttamente al corso.