Peculato ai danni del padre: a giudizio

Uscite "sospette" da 16mila euro dal conto corrente del padre, malato. Un fratello denuncia l’altro, che era stato nominato amministratore di sostegno e che è finito sotto accusa per peculato. I fatti erano avvenuti a Potenza Picena, nel periodo di tempo compreso tra il 16 febbraio 2017 e il 9 settembre 2021. In quel periodo l’indagato, un uomo di 55 anni, di Potenza Picena, era stato nominato amministratore di sostegno del padre, malato. Alla morte del padre, l’altro figlio, dopo aver avuto accesso alla documentazione relativa al conto corrente del padre, negli anni in cui il fratello era amministratore di sostegno, si era accorto, a suo dire, che ci sarebbero state spese non giustificate e superflue, e che comunque non erano legate alla condizione del padre, per circa 16mila euro. Così aveva deciso di denunciare il fratello ed erano state avviate le indagini. La procura aveva chiesto l’archiviazione, anche sulla base del fatto che il giudice tutelare aveva approvato la documentazione. Ieri in tribunale a Macerata l’avvocato che assiste la parte offesa, il legale Fabiola Cesanelli, ha fatto opposizione alla richiesta di archiviazione e il giudice Daniela Bellesi ha disposto l’imputazione coatta. Ora, dunque, dovrà essere formulato il capo d’imputazione. L’imputato, che nega le accuse, è difeso dall’avvocato Katia Paccaloni.

Chiara Marinelli