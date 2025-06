Peculato, patteggia funzionario comunale

Dipendente comunale e responsabile dei servizi finanziari, era accusato di aver prelevato dalle casse dei Comune di Sarnano e di Cessapalombo oltre 200mila euro, accreditati su conti correnti a lui intestati. Con questa accusa ieri in tribunale a Macerata, davanti al giudice dell’udienza preliminare Giovanni Manzoni, l’uomo, Emanuele Crisostomi di 64 anni, ha patteggiato due anni, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Già nel corso delle indagini preliminari aveva restituito parte dei soldi, e ora tutta la somma mancante dalle casse pubbliche sono stati resi ai due Comuni dell’entroterra.

Al termine delle indagini condotte dalla Guardia di finanza di Camerino e coordinate dal sostituto procuratore Enrico Barbieri, l’uomo era finito sotto accusa per i reati di peculato e autoriciclaggio. Gli episodi contestati erano avvenuti tra il 2018 e lo scorso anno. Secondo l’accusa Crisostomi, responsabile dei servizi finanziari e del settore tributi-economato con funzioni dirigenziali del Comune di Sarnano, avendo grazie a tale qualifica la disponibilità del denaro dell’ente, aveva fatto dei bonifici, che riportavano delle causali fittizie, e senza indicazione della determina dell’ente di impegno spesa e liquidazione, oppure con determine del tutto incoerenti con la spesa, con successivi accrediti su conti correnti che erano intestati a se stesso. In questo modo si era appropriato della somma comlessiva di oltre 100mila euro.

Inoltre, ancora secondo quanto ricostruito dalle indagini, come collaboratore esterno del settore servizio finanziario del comune di Cessapalombo aveva fatto una serie di accrediti sempre su conti correnti a lui intestati, appropriandosi anche in questo caso di 100mila euro. L’uomo era anche accusato di autoriciclaggio, perché aveva utilizzato una parte del denaro proveniente dalle casse comunali per le scommesse effettuate in alcune sale giochi, in modo – dice ancora l’accusa – da ostacolare concretamente la provenienza di quei soldi. Avendo però restituito tutto ieri l’imputato, difeso dall’avvocato Franco Ceregioli, ha potuto chiudere la vicenda con il patteggiamento, concordato con il procuratore Giovanni Narbone.

Chiara Marinelli