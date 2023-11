Pedagogia speciale, premio per Giaconi e centro TincTec

Pedagogia speciale, per la professoressa Unimc Catia Giaconi e il centro TincTec arriva un riconoscimento internazionale: sarà assegnato nell’ambito dell’VIII Congresso internazionale di Neuroscienze e apprendimento ‘Brain Connection’ a Lisbona. A ricevere il premio anche il Centro di ricerca in didattica, disabilità e inclusione, tecnologie educative (TincTec) diretto dalla prof Giaconi. Il Centro si propone di agire da promotore delle attività di ricerca su temi legati allo studio della didattica, con un’attenzione particolare a processi di apprendimento e insegnamento, progettazione, professionalità docente, inclusione, disabilità e tecnologie educative. Gli obiettivi del Centro sono realizzati tramite attività di ricerca empirica, teorica e applicativa, promozione della partecipazione a bandi di ricerca europei o nazionali attraverso lo sviluppo di analisi multidisciplinari connesse ai temi del Centro. Qui, ogni giovedì, dalle 8 alle 16, sarà disponibile un ‘facilitatore digitale’ per supportare cittadini e studenti nelle attività legate all’accesso e all’utilizzo dei servizi pubblici disponibili online come Spid, Cie, Inad e domicilio digitale, e-government, servizi sanitari, servizi scolastici e formativi, servizi fiscali e tributari.